■トップス25周年記念。熱いイベントが4本開催されます。■

今年でトップスは25周年を迎え、この夏に大きなイベントを4本開催します。







7/21は、大分で活動している若手の地元バンドが14組出演!

入場無料で入場者には、各バンドが1曲ずつ収録されたオムニバスCDがもらえます。



T.O.P.S V.A. "SCRAMBLE2"リリースイベントFREE LIVE!!!



■出演:SIX LOUNGE・theArdbeg・BLA-ORA・BLACK-STATS. WORLD IS YOURS・PLEDGE・toxic LiLis・es' ・オトノシヅク a friend of mine・stand alone ant・i'scream・sugersheeps どりばん・ 中村マイ・尾上タイガ・古賀華季・野上雄大(トナリマチ) and more...

※7/21に出演するバンド全てがオムニバス参加ではありません。

入場料無料 ※但しドリンク代\500は必要です。

■開場 14:30/開演 15:00





8/19は、ビッツホールとBRICK BLOCKの2会場を使用したサーキットイベントです。

海が似合う少し大人な感じのライブです。



トップス25周年「COAST PARTY 2014」



■出演:WUJA BIN BIN(ex.BEAT CRUSADERSケイタイモ)・パスピエ・浅草ジンタ・MOROHA・rega・LOST IN TIME・HABANA(福岡)・DJ:クボタマサヒコ(kuh、ex.BEAT CRUSADERS)・the band apart・UNCHAIN・Keishi Tanaka...全12組(予定)

近日発表しますお見逃し無く!



■前売り¥4,320-(別途1ドリンク\500)

■開場 16:00





8/27は、今注目されている若手バンドの激アツライブ。

ANGRY FROG REBIRTHのVo/Gtは大分出身です。



AGAIN:ST fest



■出演:ANGRY FROG REBIRTH・FAKE FACE・ARTEMA・FRUITPOCHETTE(BAND SET)・Septaluck・a crowd of rebellion・UPLIFT SPICE・THREE LIGHTS DOWN KINGS・AIR SWELL



■前売り¥2,700- 当日\3,200-(別途1ドリンク\500)

■開場 15:00/開演 16:00





8/29〜31は、毎年恒例となっているPIRATE SHIP 2014です。

今年は3日間開催します。九州一のパンクロックライブ。

全国からたくさんのバンドがここ大分に駆けつけてくれます。



PITRATE SHIP 2014



■8/29(金) 開場15:00/開演16:00 全9 BAND

■8/30(土) 開場14:00/開演15:00 全11 BAND

■8/31(日) 開場14:00/開演15:00 全10 BAND



【3日通し券】 前売り¥8,100-(別途1ドリンク\500)

【1日券】 前売り ¥3,240-(別途1ドリンク\500)