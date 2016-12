■『第２８回福岡アジア映画祭２０１４』が開催されます■

今年は、28年目!

毎年夏、山笠の季節、ボランティアの手で企画・運営されている福岡恒例の市民イベントです。



第28回福岡アジア映画祭2014

2014年7月4日(金)〜7月13日(日)

7月4日(金)〜7月6日(日)天神・西鉄ホール(ソラリアステージビル6F)

7月11日(金)〜7月13日(日) アンスティチュ・フランセ九州5Fホール(地下鉄・赤坂駅付近)



『敗北者』

THe Losers 台湾・2014年・117分 監督:樓一安(ロウ・イーアン)



台北で俳優になる夢に破れた男は、高雄市中部・美濃の祖父の土地で、トマト栽培を始める。それは、彼にとって、新しい人生の始まりだった。そして、元カノとの再会が、彼の人生を変えてえて行く…。風光明媚な観光地にも様々な問題が起こっていた。日本初公開!





『危険な噂』

Tabloid Truth 韓国・2014年・121分 監督:キム・グァンシク



大物政治家とのスキャンダルが流れ、マネージャーをやっているアイドルタレントが自殺に追い込まれてしまう。いったい、その噂を流したのは、何者なのか!?その背後にある巨大な悪に立ち向かう。イケメン俳優キム・ガンウ主演のクライムアクション。日本初公開!





『プランマン』

Plan Man 韓国・2014年・115分 監督:ソン・シフプ【写真】

何事も計画どおり、時間どおりにやらなければ、気が済まない超几帳面な主人公。そんな彼が、ある日、コンビニで出会った女性と、ロックバンドでオーディションに出ることに、…。人気スター、チョン・ジェヨンとハン・ジミン共演の爆笑ラブコメ。日本初公開!





『ストーン』

The Stone 韓国・2014年・113分 監督:チョ・セレ



プロの囲碁士を目指す主人公は、ヤクザのボスに頼まれ、囲碁を教えることになる。そして、2人の間には、人間としての深い絆が生まれていく。しかし、ヤクザ社会にイザコザに巻き込まれ…。次世代イケメン俳優チョ・ドンインの初主演作。日本初公開!





『こっぱみじん』

Broken Pieces 日本・2014年・88分 監督:田尻裕司



新米美容師の楓は、なんだかサエない日々をおくっていた。そんなある日、初恋の相手である幼なじみの拓也が6年ぶりに帰って来るが、彼には、ずっと隠してきた秘密があった。福生の美しい自然を舞台に、新進気鋭の若手俳優たちのリアルな葛藤が描き出される。日本初公開!





7月5日(土)10:30〜特別有料試写会(監督ティーチインあり)

『熊野から』

From Kumano 日本・2014年・90分 監督:田中千世子

熊野は行くところじゃない。呼ばれるところなんだ。2014年、世界遺産登録10周年を迎える熊野の奥深さをテーマにしたセミドキュメンタリー作品。俳優・海部剛史が取材で熊野を訪れると、そこには、笛を吹く男がいた…。日本初公開!





『美しいひと』

Beauty Within 日本・2013年・116分 監督:東志津



日本人被爆者だけでなく、今まであまり語られることのなかった韓国人被爆者や、捕虜として被爆したオランダ人元兵士らとの対話を通して、戦争とは何か、人間とは何かに迫る長編ドキュメンタリー映画。九州初公開!





『青春猶予・韓国青年たちの小さな反乱』

Lost Our Generation 韓国 2012年・86分 監督:アン・チャンギュ



韓国最初の20、30代の働く若者たちの声を代弁する、世代別労組「青年ユニオン」が組織された。厳しい社会の中で、彼らは、直面する自らの問題を解決すべく立ち上がった。日本初公開!





『呉さんの包丁』

Knives of Mr. Wu 日本・台湾・2013年・120分 監督:林雅行





台湾、金門島は、かつて、国共内戦で多数の砲弾が打ち込まれた島。呉さんは、その砲弾を材料に包丁を作っている職人だ。呉さんの工場には、大陸からも多くの観光客が押し寄せている。九州初公開!





『ザ・ゲストハウス』

The Guesthouse 日本・韓国・2014年・88分 監督:キム・ジヨン

震災後、仙台にゲストハウスを開くニナガワ。彼は、京都の東寺庵に居た女性を連れて、あの新しいゲストハウスに向かった。それから一週間後、ゲストハウスは炎に包まれる。日本初公開!





『波伝谷に生きる人びと』

The people Living in HADENYA 日本・2013年・134分 監督:我妻和樹



宮城県南三陸町の海沿いに位置する戸数約 80 軒の波伝谷(はでんや)部落。 本作は、東日本大震災による津波で壊滅したこの小さな漁村に生きる人々の、 震災前の日常を追ったドキュメンタリー映画。福岡初公開!





『口笛彼方』

Whistle of A Stranger 日本・2014年・94分 監督:藤崎淳



中米の国・ホンジュラスからの留学生・フリオとトモコ。小さな世界都市・長崎を舞台に、Stranger(見知らぬ人)達の刹那の交流を、淡々とユーモラスに描いた青春群像劇。





『敗者と毛沢東』

Loser and Mao 中国・2013年・25分 監督:ジュー・アンチ



失業し、自殺を考えていた男の元へ、1通の電話。スーツに着替え、毛沢東の本を持った男は、面接会場に急ぐ。だが、彼の前に、さまざまな人々が現れ、道は多難だ。日本初公開!





『祖父の日記帳と私のビデオノート』

Grandfather's diary and my video note 日本・2013年・40分 監督:久保田桂子



毎日細かい農作業日記を付けていた祖父。孫である監督のビデオカメラの前で、彼は、これまで語ることなかった中国での戦争やシベリアでの抑留生活を語る。九州初公開!



◎福岡アジア映画祭基金にご協力を!

私たちの「福岡アジア映画祭」は、100名以上のボランティアと地元企業を始めとするさまざまな協賛金、そして全国から寄せられた「福岡アジア映画祭基金」によって、すべてが運営されています。皆様の温かい募金をお待ちしています。





郵便振替 01790-4-71389

口座名 福岡アジア映画祭基金





☆料金:前売(1作品券)¥1,400



(5作品券)¥6,000、(10作品券)¥10,000

当日(一般)¥1,800、(大学)¥1,500、(高中・シニア60才以上)¥1,000

5日(土)パーティーチケット¥4,000(メールで予約)



*前売券は、チケットぴあ、セブンイレブン、サークルK(Pコード:465−501)、ローソンチケット(Lコード:85812)、ちけっとぽーと福岡パルコ店、博多リバレイン7Fアートリエなどにて発売中!



◎GUESTS 予定 樓一安(ロウ・イーアン)監督(台湾)、キム・グァンシク監督(韓国)、ソン・シフプ監督(韓国)、チョ・ドンイン(韓国)、アン・チャンギュ監督(韓国)、田中千世子監督(日本)、東志津監督(日本)、林雅行監督(日本)、我妻和樹監督(日本)、藤崎淳監督(日本)、田尻裕司監督(日本)、フランシーヌ・メウール アンスティチュ・フランセ九州館長(フランス)ほか。



◎ゲスト作品については、上映後ティーチ・イン(質疑応答)を行います。



☆主催:福岡アジア映画祭実行委員会 電話092ー733ー0949

☆映画祭ホームページ http://www2.gol.com/users/faff/faff.html

e-mail: faff@gol.com



*上映作品、ゲストなどが変更になる場合があります。



後援:協賛各社

提携:西鉄ホール

特別協力:アンスティチュ・フランセ九州





