■AT HALL12月のイベント案内■ 2012/12/8(土)、9(日)【パフォーマンス】

★大分市 地域子育て支援二人芝居 「素敵じゃないか」★



12/8(土)1開演18:00

12/9(日)2開演12:00/316:00 ※(全て開場は30分前)

出演:酒瀬川真世(che carino!/che carina!・福岡)/川内清通(RAWWORKS・長崎)

脚本:たじま裕一(長崎ドラマリーディングの会・長崎)

演出:池田美樹(劇団きらら・熊本)

制作:久原淳子(大分)

料金:無料(大分市子育て支援課への事前申込みが必要)



問:大分市子育て支援課 097-537-5675



二人芝居「素敵じゃないか」は、望まない妊娠と先の見えない不妊治療と言う問題を抱える2組のカップルの一年間の物語。自ら不妊と向き合う「長崎ドラマリーディングの会」の主宰たじま裕一の作品を劇団「きらら」の代表池田美樹の演出で、劇団「RAWWORKS」の川内清通と「che carino!/che carina」の酒瀬川真世が演じます。

それぞれのストーリーを通して、生きることや命の大切さ、家族の絆などを考えてみませんか。



長崎ドラマリーディングの会 http://anerou.jugem.jp/

劇団「きらら」 http://www.gkirara.com/

RAWWORKS http://rawworks.info/index.php?FrontPage

che carino!/che carina http://members2.jcom.home.ne.jp/checa/

2012/12/13(木)【ライブ】

★Cortex Releasetour 2012 in JAPAN★



OPEN 19:00/START 19:30

出演:CORTEX(ノルウェー)/クルセママ

料金:前売り1500円/当日1800円



CORTEX

Thomas Johansson(トランペット)/Kristoffer Alberts(サックス)/Ola Hoyer(ダブル・ベース)/Gard Nilssen(ドラムス)



トランペッター:Thomas Johanssonをリーダーとして2007年に結成された、ノルウェーのラディカルな精鋭陣による2管ピアノレス・カルテット。

曲はJohanssonのオリジナル。全者一丸となって燃え盛る熱血スピリチュアリティを猛々しく炸裂・轟鳴させる!

風な、開放感に満ちたファンファーレの如きアンサンブル響動も、随所でスカッと壮快な活性剤効果を成しながら、伝統的フリー・ジャズ・タイプのアブストラクト傾向を適度に備えた、明快軒昂なスウィンギン熱演がダイナミックに展開してゆく。

http://www.thomasjohansson.no/



クルセママ

高尾栄市(テナーサックス)/奥川文夫(ベース)/小野求ドラム/村田千尋(ピアノ) 2012/12/14(金)【ライブ】

★マンマル・マシーン九州3DAYS★



OPEN 19:00/START 19:30

出演:マンマル・マシーン(東京/イギリス)/NINJAMAN/あかしももか

料金:2500円(要1drink order)



マンマル・マシーン

ソフトマシーンのヒュー・ホッパーやデヴィド・グロス等、プログレ・カンタベリー系のミュージシャンとのコラボレーションや、現代音楽のコンポーザーとしても知られる、ユミ・ハラ・コークウェルと、レニングラード・ブルース・マシーン、ゼニゲバでの活動で国内外から高い評価を受けるカレイドスコープ・ギタリスト、タバタミツル。マンドッグのドラマー、渡邊靖之と、元マーブル・シープの轟音ベーシスト、宮崎リエによる、プログレッシブ・サイケデリック・ロックの秘めたる祭典!

http://yumihara.exblog.jp/

http://www.tabatamitsuru.com/



NINJAMAN

FREAK OUT! FREAK OUT! FREAK OUT!

別府アンダーグラウンド急先鋒!!

アートを崩壊させ、ジャンクの桃源郷へ向かう新世代NO WAVEのイノベーター。

http://www.audioleaf.com/nobukogorilla/ 2012/12/15(土)【ライブ】

★第9回バクまつり★



OPEN 19:00/START 19:30

出演:ペナンペ/山内桂/triola(東京)/倉地久美夫(朝倉)

料金:2000円(予約・フライヤー持参)/当日2300円



問:バクの夢 baku@ari.bbiq.jp



ペナンペ

山内桂sax、石飛裕和g、亀井たけしg、足立栄p、奥川文夫b、小野求ds

山内桂率いる、大分限定「幻」のジャズバンド。今回の公演で98回目の公演となります。

スピード感とスリルあふれる演奏。 名曲の数々…お楽しみに!

山内桂

唯一無比で独自の音楽SALMO SAX。その音は瑞々しく、そして煌めいている。

自身製作の映画「ホフネン」の完成〜ロッテルダム映画祭エントリー。「Three Rushes」w/E.Rodrigues、C.SantosとのCDリリース。中村としまる氏とのCDリリース。と、さらにドキドキ・ワクワクなうごきが加速しそうです。

※今回ソロ演奏はありませんが、全セットに登場します。

http://www.salmosax.com/



triola/トリオラ 波多野敦子vin,vo、手島絵里子vla



波多野敦子の弦楽プロジェクト、2009年より始動。

ヴァイオリン、ヴィオラを軸にヴォーカル、ピアノ、アナログシンセなどを織り交ぜ、独自のスタイルを構築。凛々しい弦楽と爽やかなポップス、緊張と緩和、弦と声、差異から波を生む豊かな音楽。ヴィオリスト手島絵里子とのデュオを中心のライブを行う。今年5月にはtriolaの1stアルバム"Unstring,string"をBright Yellow Orangeレーベルよりリリース。これまでに倉地久美夫、キセル、yumboらと弦アレンジ、演奏で共演している。

http://hatanoatsuko.com/



倉地久美夫

1980年代、東京でパフォーマンス芸術家たちと出会い、多くのイベントに参加する。この頃、アジャ・クレヨンズ(サックス/菊地成孔)結成〜活動する。

2002年「第2回詩のボクシング」全国大会で圧倒的な優勝。その存在が全国で注目されるようになる。

2011年、ドキュメンタリー映画「庭にお願い」公開(主演)。さらに人気に拍車がかかる。

独特な歌声、特異なメロディー、不思議なギター奏法で、聞く者すべてを惹きこんでしまう異能音楽家。

http://hirunohikari.com/kurachikumio.html



クミオラ/倉地久美夫&triola

クラチクミオ と トリオラ だから…クミオラ!

「初共演は横浜視聴室のライブの時でした。即興のつもりでリハーサルに臨んだら、譜面タップリ…。でも、音が出た瞬間、その広がりと世界観の拡大に酔ってしまい、不覚にも自分の演奏がグダグダになったほどでした。アクロバティックな2人の演奏は珍しく、何よりも音楽的喜びにあふれています。クラッシックからポップスまでこなす事自体は珍しくないと思うのですが、私の歌(譜面にし難いリズムのズレや曲の不規則さとかある)に、アレンジで共演できるのは稀な事かもしれない。



バクの夢 http://d.hatena.ne.jp/bakunoyume/ 2012/12/16(日)【ライブ】

★AT HALL8周年記念ライブ 第一夜★



START 18:00

出演:ドラびでお(山口)/DOUBLE STEAL/THE HIPPIES/gallo/サイプレス/Diver Down/TAKICOPTERS/Zoo freaks

料金:1000円



ドラびでお

ドラムによるコンピューターコントロールシステム「ドラびでお」はドラマー一楽儀光によるソロ・ユニットでドラムセットを巨大なビデオデッキとして使用し映像をコントロールしている。この「ドラびでお」は世界中のロックフェス、ジャズフェス、メディアアートフェス、映画祭、芸術祭でも好評をはくしている。近年ではTKRWorks山本氏と共に音、映像を同時にコントロール出来る新世代の楽器「DORAnome」を共同開発しそれをメインに活動をしている。



知的でストイックな作品が主流のメディアアートシーンの中、彼の作品は粗野で下品そしてくどいぐらいのエンターテイメントである。

http://doravideo.net/



DOUBLE STEAL

2002年5月大分市にて結成。地道に活動中。

ボイス&ギター ケイジニコルソン

ベース&ボイス オルタネイティブアツシット

ドラムス&リズム OKA516

http://tosp.co.jp/i.asp?I=doublesteal001



THE HIPPIES ロックンローール!!



http://thehippies.web.fc2.com/



gallo

半分インストくらいの気持ちでがんばってます。 Gt.いわた Ba.ほとはら Dr.りょうじ

http://www.audioleaf.com/gallololo/



DiverDown

http://71.xmbs.jp/DIVERDOWN/?guid=on 2012/12/22(土) 【ライブ】

★ナントカンX★



OPEN 18:30/START 19:00

出演:ナントカ動物園/山中カメラ/アンタトロンディア/ブンブンマート。/SYMG

料金:前売1500円



問:超人発電所 chojin.1000.nantoka@gmail.com



3ndアルバム「回転する参号」、オリジナルTシャツ発売記念、満を持してナントカ動物園自主企画

「全てを忘れて踊ろうじゃないか、21世紀の僕達は」



ナントカ動物園

"アトホールの顔"(自称)。迷走戦隊はまだまだ続くのだよ。

http://nantokazoo.blog.fc2.com/



山中カメラ

自作の写真、映像、歌が融合した独特の「カメラショー」をライブ形式で展開。近年は「現代音頭作曲家」として、日本各地や海外に滞在し、町の人々と交流しながら現代音頭を制作。様々な人々を巻き込んだオリジナルの盆踊り大会を開催する活動を勢力的に行っている。

http://blog.livedoor.jp/y_camera/lite/



SYMG

'10年代の天然ガールズトリオ!レインコーツやESG、はたまたCSSなんかをゆるーく想わせながら、イマドキ・日本語ROCKをガッチリ表現してるこれから楽しみな注目のバンド!

http://flavors.me/symgjp/



ブンブンマート。

生涯少年3ピースバンド。



アンタトロンディア

2006年結成。

「アンタトロンディア」とはマリンケ語でお祭りに行こう!!という意味。

その名の通り地元佐伯市や県相各地のお祭りやライブハウスなどで観客と一体となったステージを繰り広げている。

個性の揃ったメンバー達による息の合ったアフリカングルーヴに注目!!

http://ameblo.jp/antoro 2012/12/23(日)【ライブ】

★AT HALL8周年記念ライブ 第二夜★



START 18:00

出演:ププケア/RAKUDA/hugh/BRIOTS/The Centralbars/ULTRA HEAVENS/natural/merry-go-roundファンタスティック・プラネッツ/SAYOUTEN

料金:1000円



ププケア

大人の色気を感じる、きらびやかなロックを披露するファンキーオーケストラ



RAKUDA

Gt.Vo. 藤原 祥吾 Ba. 山村 ソラ Dr. 朝倉 リンペイ

大分県を中心に活動しているスリーピースバンド

http://rakuda-xxx.jimdo.com/



hugh

サイケデリックフォークシンガー。クラシカルマナーなフィンガリングから繰り出される幻想的なアルペジオとウイスパーボイスが作り出す夢見がちな世界



BRIOTS

自主企画も開催。県外バンドとの対バンも多い。



http://www.myspace.com/briots



The Centralbars

Psychedelic?Hard?Noize? & Rock!!

軽薄であり重厚、そしてダイナミック。

憂鬱であり爽快でもある世界をご堪能あれ!!

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=perception



ULTRA HEAVENS

Vo.Gt.イシダ タケフミ Ba.ゴトウ ゲンキ Dr.セイケ トモヨシ

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=ULTRA_HEAVENS



natural merry-go-round

超アットホームなステキポップロックバンド

http://www.freepe.com/i.cgi?moutinpan 2012/12/24(月・祝)【ライブ】

★大分大学サウンドファミリー3年生引退ライブ★



OPEN 12:30/START 13:00

出演:サウンドファミリーのバンドたち

料金:無料 問 voice_pops619@yahoo.co.jp 大分大学の音楽サークル「サウンドファミリー」に所属するバンドが大挙して出演するライヴイベント。

今回は例年通り3年生が主役。来年に向けた重大発表もあるんでしょう。 大分大学文化会サウンドファミリー twitterアカウント https://twitter.com/#!/sound_family12 2012/12/26(水)【ライブ】

★大分大学KoN spice 3年生引退ライブ★



OPEN 12:30/START 13:00

出演:KoN spiceのバンドたち

料金:無料 問 konspice.05@gmail.com 大分大学の軽音楽サークル「K on spice」主催のライブイベント。

引退の花道、3年生よ、有終の美を。 2012/12/29(土)【ライブ】

★SYMG×NINJAMAN 共同企画★



OPEN 18:30/START 19:00

出演:SYMG/NINJAMAN/sakanafish 他

料金:1500円 SYMG

'10年代の天然ガールズトリオ!レインコーツやESG、はたまたCSSなんかをゆるーく想わせながら、イマドキ・日本語ROCKをガッチリ表現してるこれから楽しみな注目のバンド!

http://flavors.me/symgjp/

http://www.audioleaf.com/nobukogorilla/ sakanafish

亀は二人とも飼ってます。魚は一人だけ飼ってます。足りない、でも気にしない二人組。 うた・ギター・ドラム・その他。

http://www.sakanafish.net/ 2012/12/30(日)【ライブ】

★AT HALL8周年記念ライブ 第三夜★



START 18:00

出演:山内桂/ナントカ動物園/sakanafish/sun burise/sportsman/あかしももか/菅原真理子(岩手) 他

料金:1000円



山内桂

唯一無比で独自の音楽SALMO SAX。その音は瑞々しく、そして煌めいている。

自身製作の映画「ホフネン」の完成〜ロッテルダム映画祭エントリー。「Three Rushes」w/E.Rodrigues、C.SantosとのCDリリース。

中村としまる氏とのCDリリース。と、さらにドキドキ・ワクワクなうごきが加速しそうです。

http://www.salmosax.com/



sakanafish

亀は二人とも飼ってます。魚は一人だけ飼ってます。足りない、でも気にしない二人組。 うた・ギター・ドラム・その他。

http://www.sakanafish.net/



sun burise

sportsman

"ゆるり"とした空気の中で"するり"と軽やかに言葉を綴る。

トリオと言う最小編成から生み出される無限の柔らかい宇宙

http://www.myspace.com/sportsman313



あかしももか 1999年、『昭和喫茶』により、CDデビュウ。その後上京し、大学で哲学を学ぶかたわら、幅広い芸術表現に目を向ける2006年末、帰郷。

2009年3月にCDアルバム『コスモポリタン・パレード』を発売。

以後も各所をふわふわと越えていく。

http://www.myspace.com/akashimomoka



菅原真理子

テクノに洗礼をうけ、曲作りをスタート。その後、オペラ、ノイズ、即興演奏を巡礼する。

居住地・岩手では、山内桂氏命名の女の子即興なんでもありユニット「羅宇屋あとまり」をやったり、ソロでは、アメリカのノイズレーベルdefenestrated

recordsよりCDRとネットリリースをしている、抹茶味の羊羮が好きな1976年辰年生まれ。

◆ATHALL

大分市中央町2-6-4 エムライフシティビル3F

097-535-2567

http://www.athall.com/

home@athall.com



ライター活動からPAオペレートまで。お気軽に声をおかけください。

川島 大二郎

090-4358-1931

http://northernsongs.blog68.fc2.com/

northernsongs.oita@gmail.com