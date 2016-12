■AT HALL11月のイベント案内■ 2012/11/3(土)【CLUB】

★Team"ROCK" presents mintdragon★



OPEN/START 22:00

DJ:KINN/橋本タイスケ/NORI/DISK/ke-g

料金:1000円



問:mintdragon@gmail.com



大分"ROCK系"クラブイベント「mintdragon」。

1998年 伝説のROCK BAR「BULL」で定期的に行なっていた「BULLNITE」が前身イベント。

1999年に今のイベント名「mintdragon」に改名する。 命名したのはBULL時代の客であるグレック。意味は落ちそうで落ちないでも尻が軽い女。東京のLONDON NITEに憧れて、大分に招いて開催する断言しイベントを続ける。

2004年に念願のLONDON NITE in Oitaを主催。

ロックという曖昧なカテゴリーを気にする事なく、好きな音楽は何でもプレイするパーティーイベント! 客層は18〜30代後半と幅広く、またむさ苦しいDJ陣とは対照的に、なぜか女の子が多い。

大分で最も長く、また数少ないロックイベントとして活動を継続中! また、「SOULFOOD」や「リーゼントボーイナイト」等他の大分のロックDJと合同で、「OITA ROCK CARAVAN」等のイベントも主催。

http://mintdragon-oita.blogspot.com/ 2012/11/4(日)【ライブ】

★アニソンバンドイベント presented by O.O.U 大分発サブカルライブイベント LIVE-AO vol2★



OPEN 17:30/START 18:00

出演:あんぐれ/まーさんず/ABP/ねこにぎり 他

料金:1500円



問:090-8837-7419(マスダ)



O'Clockに次ぐ大分を盛り上げるイベントは、クラブイベントではなく、バンドイベント!!LIVE-AO(ライブ-アニソン大分)



目の前でギターが、ベースが、ドラムが繰り広げる生演奏はクラブイベントとは一味違った…しかし最高の盛り上がりであることは間違いなし!!

ボーカルの声に合わせて、ギターのソロに合わせて、飛んで跳ねての大騒ぎ!!

http://oou-oclock.jimdo.com/live-ao/



まーさんず(R)

大分ではまだまだ数の少ないアニソンバンド。

しかも結構な(?)平均年齢のバンドではあるけど、アニメ好き、音楽好きの皆さんにライブで楽しさを伝えて

行ければと思います。

http://masansr.web.fc2.com/index.html



ABP

大分県別府市にて活動中のアニソンバンドABPです

http://ameblo.jp/semoponumeabp/



ねこにぎり

アニソンカバーバンドを組んでいます。大分や福岡で活動中☆ 2012/11/5(月)【ライブ】

★Kijima Sound System 1st Album 【MONO】RELEASE LIVE TOUR★



OPEN 19:00/START 19:30

出演:Kijima Sound System(東京)/cell /Zoo freaks 他

料金:前売1500円/当日2000円



「Kijima Sound System」は永田壮一郎の主宰する企画である。改造人間ではない。

演奏する形態は様々で、永田壮一郎一人で行われる場合もあれば、10人を超えるビッグバンド形式まで様々である。

もともとの企画の主眼は、音楽単体で表現することに限界があると思っていたので映像やらにおいやら聴覚と触覚以外の感覚も刺激するつもりだったが、計算したり企画するのがものすごく難しいので、総合芸術にするのは後回しにした。

今はせめて音楽を一生懸命やっている。

http://kijimasoundsystem.com/



略歴

2002年、弦楽四重奏とバンドプログラミングの同時演奏、同期映像の企画から始まった。

2005年、大人数ダブルバンド形態の自由即興。

ビルケンシュトックのホームページの音楽作成。

ドラフトというデザイン会社のスヌーピー展用の音楽作成。

2008年、大人数のパターンの自由選択という形態に。

2010年、永田壮一郎一人によるリアルタイムプログラミング、コントロールという形態が主に。

2012年、ファーストフルアルバム「MONO」を発表。



cell

ベテランたちが初期衝動に則って立ち上げたオルタナティブロックバンド



Zoo freaks

別府の裏の鍵

http://www.audioleaf.com/zoo-freaks/

2012/11/6(火)【パフォーマンス】

★大分舞台芸術フェスティバル2012 GOLD BLEND〜藤條虫丸×山内桂★



OPEN 19:30/START 20:00

出演:藤條虫丸(舞踏/屋久島)

山内桂

料金:前売1200円/当日1500円



藤條虫丸

舞踏家・振付家・演出家。

日本を代表する舞踏家の一人としてソロ活動の他、演出・製作・振付・ワークショップ等内外で活躍。

旅と芸をないまぜにした天と地、生と死、時空間そのものを自らの舞台とするダンススタイルは舞踏という枠にはまらない「天然肉体詩」という独自の世界を作り上げ、老男若女を間わない幅広い層の人々に、鮮烈な印象と根源的な感動を与えている。

異分野・海外アーティストとの交流・共演も数多く、世界中にファンや支援者を持つ。

「生きとし生けるすべてのものに、慈しみを感じながら、全身全霊をかけて謳いあげる生命賛歌」を永遠のテーマに、ゆるやかに旅する天然肉体詩人、その旅はいつもあらゆる人・もの・風景を巻き込みながら一瞬の風のように吹き抜け、後に、あざやかな美しい風紋を残して消えていく。

http://www.notus.dti.ne.jp/~mushimal/



山内桂

1954年別府市生まれ。大学でサックスと即興演奏を始め、作曲も行う。

また、ミルフォード・グレイブス、ハン・ベニンク、デレク・ベイリー、トリスタン・ホンジンガー等の初来日松山公演を主催、あるいは関わる。

02年10月以降音楽活動に専念し、音そのものの響き、細胞レベルのコミュニケーションによる独自のサウンド・アート "SALMO SAX" をソロを中心に国内外で展開中。

その音は刺激的で、どこかなつかしい。

'08年、あらたに "salmosax ensemble" を開始。

http://salmosax.com/

http://www.myspace.com/salmosax 2012/11/7(水)、14(水)【パフォーマンス】

★大分舞台芸術フェスティバル2012「彼らは、いかにして、マスクをつけて出歩くようになったのか(仮)」★



OPEN 19:45/START 20:00

出演:渡辺美帆子事務所 他

料金:前売1200円/当日1500円



問:info@watanabemihoko.com



渡辺美帆子

演出家。渡辺美帆子事務所主宰・劇団青年団演出部所属。1987年生まれ。東京都出身。

2012年は別府清島アパートに滞在。

演劇(人が人を見ること)を使った表現活動をしている。アートをアートの中でけで終わらせず、私たちが生きている世界に還元されることをめざし、虚実の合間を縫うような作品を創作する。

量子力学演劇を行う等、理系的な想像力と分析力を用いた作品づくりに定評がある。また、観客席と舞台の関係性を揺るがす手法が特徴。



2012年秋、演劇の縦軸(時間)と横軸(空間)を遊ぶ、4つのプロジェクトを開催します!!!

http://watanabemihoko.com/



「翻訳劇をやります。今まで日常だったものが日常ではなくなるお話し。

あるいは、恐れるべきものと、どのように向き合うか、というお話し」



原作:アルベール・カミュ「戒厳令」より 誤意訳・構成・演出:渡辺美帆子 2012/11/10(土)【パフォーマンス】

★大分舞台芸術フェスティバル2012 朗読ユニット カザハナ 第3回朗読ライブ 『月白』★



開演 15:00/18:00(開場は共に30分前)

出演:朗読ユニット カザハナ

料金:前売1200円/当日1500円



問:kazahana.yuki.mizore@gmail.com



「幸重智子、霙による朗読ユニット。客演に上野真((フリー)、清水りえ(劇団水中花)を迎え、美しくて不思議なお話を数篇、朗読いたします。」



大分県民芸術文化祭若者行事 2012/11/11(日)【パフォーマンス】

★大分舞台芸術フェスティバル2012 Drama Art unit Beauty-pool 1st performance『人騒がせなハイビスカス』 ★



開演 14:00/18:00(開場は共に30分前)

キャスト 橋 清(Officeせんせいしよん)/上田 奈津美

作 大沢 ケイト

演出 上田 奈津美

スタッフ 小野 目依

料金:前売1200円/当日1500円



問:beautypool2012@gmail.com



若手演劇人による初公演。

http://beautypool.blog.fc2.com/ 2012/11/17(土)

★RESERVED★ 2012/11/18(日)【パフォーマンス】

★大分舞台芸術フェスティバル2012日野禎★



開演 15:00/20:00(開場は共に30分前)

出演:ゼットカメラ・ジャパン

料金:前売1200円/当日1500円



ゼットカメラ・ジャパン(山中カメラ/大倉ユウキ/三代広人)による演目「日野禎」。はたしてタイトルの「日野禎」とは何なのか。そして三人の現代美術作家「ゼットカメラ・ジャパン」が生み出す「芸術」とは? 今秋「日野禎」という禁断のユートピアへと観客を誘う。



山中カメラ

1978年山口県生まれ。特殊写真家・パフォーマー。村上隆のGEISAI6にて「銀賞」受賞(2004)。とうじ魔とうじ主宰「フロント」所属。

自作の写真、映像、歌が融合した独特の「カメラショー」をライブ形式で展開。撮影行為自体をパフォーマンス作品とした「一人合唱」でNHKデジタルスタジアム、デジタルアートフェスティバル東京(2007)出演。またカメラを使って握る「カメラ寿司」などのパフォーマンス。自作の写真装置「オッパイカメラシステム〜恥部写」を使った撮影パフォーマンス。

また、取手アートプロジェクト(2006)では、オンド・マルトノを使った「マルトノ音頭」作曲、振り付け。韓国ソクスアートプロジェクト(2008)では韓国に一ヶ月レジデンスをしながら韓国版盆踊り「BonDance ~ SEOKUSU SUWOLLE ~」を制作。ソウル国楽教育研究所とコラボレーションし、韓国で盆踊り大会を開催。現地の方々、各国のアーティストたちと音頭を踊ったり、オリジナル提灯も制作するなど、「現代音頭作曲家」として、活動の範囲は多岐に渡る。



三代広人

別府混浴温泉世界、わくわく混浴アパートメントなどで、美術、音楽、インスタレーションなどジャンルを問わない活動を繰り広げる美術家



大倉ユウキ(酪農家/アーティスト)

家族で酪農業を営み、愛情を込めて牛を育ている。傍らアーティストとしても活動。「脳内放出計画2007」と題し初の個展を開催。独特の世界観を持っている。 2012/11/23(金・祝)【パフォーマンス】

★大分舞台芸術フェスティバル2012 My Exploding Family★



開演 15:00/20:00(開場は共に30分前)

出演:おさらスープ

料金:前売1200円/当日1500円



問:osarasoup@gmail.com



おさらスープ

2011年結成。 子どもとビールと旅を愛するタフで愉快な女3人、小心ズ ヤノミto R Mansion の上ノ空はなび、野崎夏世によるパフォーマンスユニット。

パントマイム、演劇、歌などのさまざまな要素をベースに、身体と音楽による表現でダイナミックかつ繊細に世界を描く。子どもから大人まで、あらゆる世代と国境を超えて生命力あふれる真のファンタジーを届けるべく路上・劇場・ライブハウス、学校・パーティー・お祭りまで国内外を問わず縦横無尽に活動中。

観客のみならず、おさらスープの創作に関わる多種多様なアーティストやスタッフ、また旅先での出会いの全てを大切にし、ショーそのものだけでなく活動全般を通して体温のあるhappinessを生むことを目指す。



おばばと母とおチビが織りなす美しくも愉快な物語。

音楽があれば世界は動く 体があれば心も動く 跳んで跳ねて歌って笑う

くだらない宝物 心ゆくまで抱きしめて

宇宙のはてまで遊びにゆく ついでにあなたに会いにゆく

おさらスープは不思議の味 あなたも一口いかがです?

http://osarasoup.web.fc2.com/



おさらスープ『My Exploding Family』

モントリオール・フリンジ・フェスティバルにて最高賞受賞!

・ベスト・プロダクション・イングリッシュ・シアター賞

オーランド・インターナショナル・フリンジ・フェスティバルにて4つのアワードを受賞!

・パトロンズ・ピック賞

・ベスト・インターナショナル・ショー賞

・ベスト・オブ・ベニュー賞

・ソールドアウト賞



大分県民芸術文化祭若者行事 2012/11/24(土)【ライブ】

★鼎Tha Dogg presents FUNKY NIGHT★



OPEN 18:00/START 18:30

出演:ロックオン/130/昼寝侍後藤/菊池モハメド/ハロージーザス



問:09083579196(田中)



鼎THA DOGG

"大分でエンターテイメントラッパーとして活動してる鼎THA DOGGです

最近お笑いも始めました"

http://ameblo.jp/teithadogg/



ロックオン

http://ameblo.jp/gunclutch/

http://ameblo.jp/lockon-yoshimura/



130

大阪出身。 サラリーマン芸人のいちさんまる【130】です…(豊後お笑い倶楽部所属)

http://ameblo.jp/isao130s/



昼寝侍後藤

http://ameblo.jp/hirunesamurai/



HELLO JESUS

1MC 1DJ 1GT スリーピース 次世代HIPROC BAND [HELLO JESUS] ex.anti cop

http://anticop.net/ 2012/11/25(日)【パフォーマンス】

★大分舞台芸術フェスティバル2012 theatrical torero camomillo 10th collection 「ハナデワラウ」★



開演 15:00/20:00(開場は共に30分前)

出演:ヤマシンスカイウォーカー/超人発電所/おおせ・モラッシー・みつる/kazumaritchie

作・演出:kazumaritchie

料金:前売1800円/当日2300円



問:camomillo.net@gmail.com



環境問題を扱ってみました。二組の夫婦の物語です。

http://camomillo.tumblr.com/



チケットは、cafe GARDEN、LEAP cafeでも販売中。 2012/11/28(水)【OTHERS】

★「のばなし」その11★



START 20:30

出演:かずまりっち〜(トレロカモミロ)/高田鷹

ゲスト:三浦温

前説:井下ヒツジ

料金:1000円(人数限定あり)(おにぎり・1drink付)



問:アトホール/トレロカモミロ(080-5271-7099)

劇団トレロカモミロ主宰のkazumaritchieと人気カフェの超越店員高田鷹がお送りする2時間ノンストップ&ノンカテゴライズトークショー



三浦温

裁縫家。別府駅北高架下で「ontenna」を主宰

2012年9月に秋冬新作発表のショー「ホントの時間」も開催



井下ヒツジ

アトホールの顔(自称)「ナントカ動物園」のVo./Gt.

http://nantokazoo.blog.fc2.com/ ◆ATHALL

大分市中央町2-6-4 エムライフシティビル3FF

097-535-2567

http://www.athall.com/

home@athall.com



ライター活動からPAオペレートまで。お気軽に声をおかけください。

川島 大二郎

http://northernsongs.blog68.fc2.com/

northernsongs.oita@gmail.com