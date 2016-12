■AT HALL10月のイベント案内■

2012/10/21(日)【ライブ】

★VISCERA INFEST presents GORE DOMINATION★



OPEN 18:30/START 19:00

出演:Wargasmatron(東京)/Hydrophobia(福岡)Viscera Infest/Rated

Dark/Knave/Ziglet

料金:前売1500円/当日2000円



Wargasmatron

Vo.&Gt. / WATARU(KING'S EVIL)

Gt.&Vo. / NAOYA

Ba. / DAISUKE(BASSAIUM)

Ds. / YOSHIKI

http://www.myspace.com/wargasmatron666



HYDROPHOBIA

Grinding Death Metal Band

主催イベント「Dead in HORROR」も運営

RIN : Guitar,Vocals ZAPP : Bass,Vocals Tetsu-rrow : Drums

http://www.hydrophobia-jpn.com/index.htm



KNAVE

ハードコアパンク、クラストコアを主軸にグラインドコア、ブラックメタル等の要素を取り入れ

「oita city darkcore」

という独自のスタイルを掲げる異端集団。

速く、重く、暗く極悪なリフとブラストビートを多用。

グロウル、ガテラル等のデスヴォイスと歪んだ高音スクリームで狂い叫ぶ。

http://tosp.co.jp/i.asp?I=KNAVEPUNK



Rated Dark

"Welcome to the viper's play ground."

http://69.xmbs.jp/rated/

ziglet

ラウドロックを基軸にV系・プログレの要素を入れつつ、自由に、激しく、重く。発展途上。

http://ziglet.web.fc2.com/



VISCERA INFEST

Chain saw and Vomit : GOREGURA KUMIAITYO

Chain saw and Vomit : KAITYO

Blasting Linear Motor Car : BLAST HONBUTYO

http://sound.jp/viscera-infest/

http://www.myspace.com/viscerainfest